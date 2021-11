Angelina Jolie denuncia la censura que ha sufrido 'Eternals' en algunos países árabes

La nueva película de Marvel, 'Eternals' se estrenó mundialmente el pasado viernes 5 de noviembre…a excepción de algunos países que se negaron a proyectar la película en sus cines. Es el caso de ciertos territorios árabes como Arabia Saudita, Kuwait, Omán, y Qatar, debido a la presencia de personajes homosexuales, tal y como apuntan las fuentes de The Hollywood Reporter.

'Eternals' es la producción más diversa e inclusiva de Marvel hasta el momento. En esta película podemos ver personajes de todo tipo, desde representación asiática y latina, con discapacidad auditiva, y también homosexual.

El primer superhéroe abiertamente gay del universo Marvel es Phastos (Brian Tyree Henry), y su marido Ben (Haaz Sleiman). Este hecho ha sido suficiente para que los habitantes de ciertos países del Golfo Pérsico se queden sin poder disfrutar de esta nueva película.

Según The Hollywood Reporter, la productora se habría negado a eliminar una escena en la que Phastos y su marido se dan un beso, y se intuye que mantienen relaciones sexuales. Los censores también habrían pedido que se eliminaran todas las intervenciones del superhéroe homosexual.

Angelina Jolie denuncia la censura

"Estoy triste por esas personas que no podrán disfrutar de 'Eternals' pero orgullosa de Marvel por negarse a eliminar esas escenas" dijo Angelina Jolie en una rueda de prensa para el medio news.com.au. Y continuó de forma tajante: "No entiendo cómo vivimos en un mundo donde todavía hay personas que no aprecian la familia que tiene Phastos y la belleza de esa relación y ese amor. Si alguien se siente enojado o enfadado por eso, es un ignorante ".

¿Afectará a la taquilla?

La posibilidad de que la película fuera censurada en ciertos países homófobos era algo que la directora, Chloé Zhao, tenía en cuenta. Por el momento, la previsión en taquilla no se está viendo muy afectada por este hecho, y los expertos sitúan la recaudación entorno a los 150 millones de dólares.

