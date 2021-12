Alec Baldwin arremete contra George Clooney: "No ayudó en nada a la situación con sus comentarios"

Unas semanas después de que el mundo entero se hiciera eco del terrible accidente que tuvo lugar en el rodaje de 'Rust' en New Mexico, Alec Baldwin se ha sentado para hablar de la tragedia que causó la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

Después de unas duras semanas para el equipo y varias demandas de por medio de otros miembros del equipo que parecen culpar a Baldwin, el actor ha concedido una entrevista televisada con George Stephanopoulos para ABC.

Durante la entrevista, Alec Baldwin habló de una forma totalmente sincera sobre el accidente. También quiso aprovechar el momento para contestar a las declaraciones del también actor George Clooney, quien hace unas semanas, durante un podcast habló sobre la seguridad de las armas en los rodajes y el accidente de 'Rust': "Es una locura que un actor no revise la pistola de utilería para asegurarse de que no contiene munición real". El actor aseguró que desde que su amigo Brandom Lee murió durante el rodaje de 'El Cuervo' "cada vez que me entregan un arma, la miro y la abro. Se lo muestro a la persona a la que se lo estoy apuntando, se lo muestro a la tripulación".

Alec Baldwin responde

Durante la entrevista para la ABC, Alec Baldwin se mostró claramente molesto con George Clooney por hacer esos comentarios, sin que nadie los hubiera pedido. "Hubo muchas personas que sintieron que era necesario contribuir con algún tipo de comentario, lo que realmente no ayudó para nada a la situación" comenzó Baldwin.

"Si tu protocolo es revisar el arma todo el tiempo, bueno, bien por ti. Probablemente he manejado armas en películas tanto como cualquier otro actor con una carrera promedio. Disparar, o ser disparado por alguien. Durante todo este tiempo, había un protocolo y nunca me defraudó".

Alec explicó el procedimiento de seguridad que siguen en el set de rodaje, que justamente para revisar el arma cuentan con un profesional de utilería. Y explicó que el actor nunca debía ser la última persona en tocar el arma: "Cuando yo era joven, una de las primeras cosas que me dijeron los profesionales de utilería fue que no tocase el arma después de ellos porque 'no queremos que el actor sea la última línea de defensa contra cualquier violación catastrófica de la seguridad con el arma'".

Por último, Alec Baldwin dijo "Cuando la persona que está a cargo de ese trabajo me entregó el arma confié en ellos. Y nunca tuve un problema".

