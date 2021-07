La actriz de Ginny Weasley, Bonnie Wright, explica por qué no quiere que se haga un reboot de 'Harry Potter'

El parque temático de 'Harry Potter' Wizarding World, en los Estudios de Warner Bros. en Orlando, ha sido ampliado y restaurado para que los seguidores de la saga puedan disfrutar más y mejor de la experiencia.

Con motivo de esta restauración, la revista People ha realizado una entrevista a la actriz Bonnie Wright, que interpretó a Ginny Weasley, la hermana pequeña de Ron en 'Harry Potter'. Para la intérprete, que actualmente tiene 30 años, hacer de nuevo el tour fue una visita al pasado que le permitió recordar sus experiencias en el set con el que empezó su carrera interpretativa.

"¡Éramos pequeños, diminutos, bebés! Fue una gran revelación", comenzó diciendo Wright mientras caminaba por las instalaciones del centro. "Yo estaba en el set y todo lo que estaba pasando era maravilloso. Entonces veías las películas y pensabas: "Vaya, han retratado la magia”, sobre todo en las primeras películas donde Harry empieza a conocer el Mundo Mágico. Era muy emocionante".

Bonnie Wright recordó su primera experiencia durante el rodaje de la primera película de 'Harry Potter'. "Todavía puedo sentir los nervios de aquel día. Estaba muy nerviosa y no sabía ni lo que era un set de rodaje. Entonces Julie Walters, quien interpretaba a mi madre, simplemente me tomó bajo su protección y me hizo sentir realmente segura", recuerda emocionada.

Wright considera que una de las mejores cosas que obtuvo de su participación en la saga es que aprendió de actuación y realización cinematográfica por grandes profesionales. "Estaba tan interesada, no solo en el papel de actriz, sino también en todas las otras cosas increíbles que hicieron que las películas fueran lo que son… Estaba muy atenta a los detalles, a la artesanía y la calidad del trabajo fue realmente lo que me preparó para este mundo", reconoce la que fue la pequeña de los Weasley.

"Me hizo saber que las cosas se pueden hacer realmente bien, si te esfuerzas y trabajas más duro en tu oficio", continuó diciendo Bonnie. "Cuando miras todas estas cosas y los diseños, a las personas que estaban haciendo el atrezzo y el diseño de producción, era brillante ver lo que hacían. Yo les tenía mucho respeto cuando era joven".

Lo que piensa Ginny Weasley de un reboot

Muchos potterheads ansían tener una continuación de la historia protagonizada por Daniel Radcliffe, por lo que People le preguntó a Bonnie Wright cuál era su opinión de que se realizase un reboot de la ficción.

"Espero que lo mantengan como está porque si lo cambian, la saga se sentiría completamente distinta", declaró la actriz. "Echo de menos a Ginny, pero siempre me ha gustado la idea de que su historia esté compactada en esos siete años en Hogwarts".

Aunque haya asegurado que no cambiaría el final de 'Harry Potter', ha reconocido que estaría encantada de volver a trabajar con sus compañeros de reparto y el equipo de producción. "Al mismo tiempo, amo tanto la experiencia que sé que participaría con los demás en la producción y sería brillante", concluye Wright sobre un posible regreso en alguna forma.

