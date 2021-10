Primer día en Sitges 2021. Luna llena, titanio y divas del fantástico

Más información Arranca la 54 edición del Festival de Sitges: De cineastas pioneras y hombre lobo

Con un vestidazo rojo y muy feliz la scream queen madrileña, Belén Rueda, recogía el Gran Premio Honorífico de manos del director J.A Bayona. "El cine fantástico no te deja indiferente, igual que este festival. Se te queda en el corazón" ha dicho ante un público entregadísimo que minutos después estaba sufriendo al verla con una maldita cojera en el corto 'La inquilina'.

Después de este aperitivo arrancaba la última película de la directora que conquistó el festival en 2014 con 'Una chica vuelve a casa sola de noche'. En esta ocasión la acogida a su obra 'Mona Lisa and the Blood Moon' ha sido más tibia.

Amirpour, ha aparecido acompañada de su perro Benny en rueda de prensa para contar, entre otras cosas, que este el guion se le ocurrió mientras rodaba 'Amor carnal' y que su objetivo era contar una historia sobre la búsqueda de la libertad con una perspectiva optimista.

'Mona Lisa and the Blood Moon' | 141 Entertainment

Tras 10 años catatónica en un psiquiátrico Mona Lisa Lee despierta de su letargo por el influjo de la luna llena. La veinteañera de origen coreano no solo se activa, sino que esta mágica fase de la luna desencadena en ella la habilidad del control mental.

La cinta arranca muy potente para ir perdiendo intensidad, por suerte la realizadora consigue fascinar con su manera de rodar una espectacular Nueva Orleans casi siempre nocturno. Pero lo que realmente evita la bajona es la lista de temazos que suenan a lo largo de sus 106 minutos. Rave to the grave, no le iría nada mal como título alternativo.

El plato fuerte del día era de carne y metal. Titanio, en particular. La ganadora en el pasado festival de Cannes, 'Titane' de Julia Ducornau, cuyo tráiler encuentras en el vídeo de arriba, ha conseguido dejar en shock a un público a priori acostumbrado a propuestas diferentes.

Una niña con una placa de titanio implantada en la cabeza tras un accidente de tráfico parece fundirse en una comunión íntima con el metal. Adulta, convertida en una exuberante bailarina de eventos tuning descubrimos que el coche sobre el que baila, a priori para el disfrute de los hombres que pasean por el evento codiciando vehículos y mujeres, para ella es mucho más que un objeto. No hay manera de explicar qué es 'Titane' y puede que esa sea la intención de la directora, evidenciar que los límites de esas categorías en las que enmarcamos la realidad son difusos y que no todo encaja.

El postre a este primer día de festival, 'Bloodthirsty' dirigida por Amelia Mose. El viaje al encuentro de su naturaleza más salvaje de una cantante en crisis creativa y mental que acude a la llamada de un popular -aunque oscuro- productor musical que promete sacarle todo el potencial. La sed de sangre del título suena incompatible con la dieta vegana que lleva la chica. Si, suena parecido a 'Crudo' pero nada que ver.

Entre película y película en Sitges también se puede disfrutar de actividades paralelas como la exposición 'Werewolf Comix: Tributo al hombre lobo' que los espectadores del Auditori encuentran al terminar la sesión y en la que han 16 artistas del mundo del cómic y la ilustración han homenajeado las hazañas de la criatura nocturna más peligrosa e incontrolable.