Arranca la 54 edición del Festival de Sitges: De cineastas pioneras y hombre lobo

En el Festival de Cine Fantástico de Sitges puede pasar de todo pero no ha sido hasta 2021, la 54 en su historia, que la película encargada de la inaugurar el festival fuera una obra dirigida por una mujer. Por fin va a suceder. La pionera, la genial realizadora Ana Lily Amirpour y la película 'Mona Lisa and the Blood Moon'.

Amirpour vuelve a Sitges siete años después de su debut con 'Una chica vuelve a casa sola de noche' como cabeza de una lista de 47 realizadoras que este año mostraran su trabajo en varias secciones del Festival. Por supuesto, 'Titane', Palma de Oro de Cannes 2021, dirigida por Julia Ducournau, que en 2016 fascinó en Sitges con 'Crudo', recibiendo tres premios del certamen. La autoría femenina continúa con títulos como 'Censor', debut de la galesa Prano Bailey-Bond, la británica 'Silent Night', comedia negra dirigida por Camille Griffin, 'Here Before', ópera prima de Stacey Gregg, o 'Bloodthirsty', la segunda película de la canadiense Amelia Moses que se podrá ver en Noves Visions y que explora la temática principal del leit-motiv de este año sobre el hombre lobo y la bestia interior. También estará en Sitges 'Earwig', premio especial del jurado en el festival de San Sebastián 2021, acompañada de su directora, Lucile Hadzihalilovic, que recibirá el galardón Premio Career que otorga la Méliès International Festivales Federation (MIFF).

Por las pantallas de los cuatro espacios de proyección desfilarán nombres habituales en Sitges como Edgar Wright y la esperada 'Last Night in Soho', la nueva entrega de la saga Halloween recuperada por David Gordon Green en 'Halloween Kills', o los franceses Julien Maury y Alexandre Bustillo, directores de de la inquietante 'À l'intérieur', que presentarán en Sección Oficial 'The Deep House', una innovadora historia de terror sobrenatural bajo el agua. Otro habitual de Sitges que vuelve es, Ben Wheatley, director de 'High Rise'.

Con muchísima expectación por su éxito internacional se proyectarán títulos como la noruega 'The Innocents', la cinta islandesa 'Lamb', o propuestas asiáticas terroríficas y especialmente violentas 'The Medium', bautizada como la película más terrorífica de la década, o 'The Sadness'.

Las dos secciones más propiamente fandom del Festival tendrán una representación amplia del fantástico, comercial y más reflexivo como 'Barbarians', 'The Boy Behind the Door', invocando territorios de género desde puntos de vista decididamente novedosos como 'Llanto maldito', 'Witch Hunt', 'Superhost', 'Caveat', 'Knocking', 'Hellbender' o de factura más clásica 'Le Calendrier', 'The Power', 'Realidad virtual', 'Let The Wrong In', 'The Exorcism of God'. La apuesta por un exceso con inteligencia 'The Sadness', 'Hunter Hunter', 'Wyrmwood: Apocalypse' y también por la ciencia ficción 'Broadcast Signal Intrusion Warning'. Propuestas decididamente pulp e indies desde un joven cine español La pasajera, Jacinto o una presencia importante del cine asiático 'The Great Yokai War. Guardians', 'Last of the Wolves 2', 'Hand Rolled Cigarette', 'The Samejima Incident'.

Imposible relatar o abarcar una programación inmensa que este año ofrece algunos títulos para visionado online para todos los fans que no tengan la oportunidad de pisar la localidad barcelonesa que un año más se pone de gala para el gran evento del cine fantástico.

Seguro que te interesa:

Tráiler de 'Halloween Kills': Michael Myers no se había marchado para siempre