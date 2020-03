Las apuestas por la Palma de Oro de Cannes

Hoy es el último día de la competición oficial y ha entrado con fuerza "Mud", del estadounidense Jeff Nichols. Frente a esta película, hay otras muy rompedoras, como la extraña propuesta de Carax, o "Post tenebras lux", del mexicano Carlos Reygadas. U

También han gustado, aunque en las listas elaboradas por las revistas especializadas aparecen alejadas de los premios, "Reality", de Matteo Garrone, o "The angel's share", un filme con el que Ken Loach cambia, con éxito, el drama por la comedia.

Y mucho menos éxito con su traslado a Japón ha tenido el iraní Abbas Kiarostami, con "Like someone in love", que apenas ha tenido repercusión. Como tampoco han calado "Paradise: Amor", del austríaco Ulrich Seidl; "Baad el Mawkeaa" ("Apres la bataille"), del egipcio Yousry Nadsrallah; "Da-reun na-ra-e-suh" ("In another country"), del surcoreano Hong Sangsoo ni "Do-nui mat" ("La borrachera del dinero"), de su compatriota IM Sang-Soo.

22 películas tratarán de hacerse con la cotizada Palma de Oro en una ceremonia que se celebrará mañana por la tarde.