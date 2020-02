El actor y miembro del jurado Carlos Areces ha comentado que es la película que más unanimidad ha levantado entre los miembros del jurado durante las deliberaciones de las últimas horas. "A mí es la que más me ha enganchado, de principio a fin, la que más me ha intrigado, la más bien dirigida, exquisita por su realización, y con actores que están todos muy bien", ha reconocido.

Por su parte, Ángel Sala ha indicado por su parte que se trata de un filme independiente norteamericano cuyo argumento se muestra de "forma inteligente", y que ya recomendó hace unos días cuando, en un encuentro con periodistas, señaló que le encantaba que "a mucha gente le hayan gustado películas pequeñas, como 'The Invitation'".

El premio especial del jurado ha recaído en 'The Final Girls', de Todd Strauss-Schulson, cuyos intérpretes son Taissa Farmiga y Malin Akerman, mientras que el premio al mejor director ha sido para Craig Zahler por su particular western 'Bone Tomahawk', interpretado por Kurt Russell, Patrick Wilson y Sean Young.

La mejor interpretación femenina ha sido para Pili Groyne por el protagonismo que adquiere en la producción belga, francesa y luxemburguesa 'Le Tout Nouveau Testament', de Jaco Van Dormael, y el galardón al mejor actor masculino ha ido para Joel Edgerton por 'The Gift'.

El mejor guión ha sido el de Todd Strauss-Schulson en 'The Final Girls'; se han reconocido los efectos especiales de la película 'I Am a Hero', de Shinsuke Sato; la mejor fotografía ha ido a la película 'Demon', de Marcin Wrona, y la mejor música ha sido para 'Turbo Kid', de Anouk Whissell, François Simard y Yoann-Karl Whissell.

Entre los muchos premios que entrega el festival también destaca el del mejor cortometraje, que ha recaído en 'They Will All Die in Space', de Javier Chillon. El Gran Premio del Público va para 'I Am a Hero', una película japonesa de Shinsuke Sato que se ha estrenado mundialmente en este festival.

Con el premio José Luis Guarner se ha reconocido a 'Bone Tomahawk', con el 'Citizen Kane' al mejor director novel a Stephen Fingleton por 'The Survivalist' y con el premio del jurado Carnet Jove a la mejor película a 'Turbo Kid'.

En la sección Fantàstic Òrbita se ha otorgado el Premio a la Mejor Película a 'SPL2: A Time for Consequences', de Soi Cheang; el premio al mejor director ha ido a John Maclean por 'Slow West' y el especial jurado a 'The Taking of Tiger Mountain'.

El Premio a la Mejor Película de la sección Oficial Fantástic Panorama ha sido para 'Lost Soul-The Doomed Journey of Richard Stanley's Island of Dr Moeu', de David Gregory.

Respecto a que el palmarés sea muy norteamericano y no haya ninguna película española, los cinco miembros del jurado que han acompañado a Ángel Sala (Jarod Neece, Fernando Rosi, Carlos Areces, Javier Ruiz Caldera y Kier-La Janisse) han recordado que, de las 37 a concurso sólo había dos de esta nacionalidad, una proporción "que delata la dificultad de escoger a una de ellas", según Ruiz Caldera.

Sin embargo, ha reconocido que con una de ellas "sí hubo discusiones" y "deliberaciones" entre los miembros del jurado. Tampoco han obviado que una actriz como la catalana Laia Costa tiene un papel determinante en la película 'Victoria', ya reconocida en diferentes festivales de todo el mundo en los últimos meses.

En la conferencia de prensa, Ángel Sala ha vuelto a remarcar que la organización del certamen está muy satisfecha por la aceptación del público y ha dado a conocer que se ha batido un récord de venta de entradas, que ayer se situaba en las 61.874, aunque con los abonos se llega a las 76.000, frente a las 55.000 del año pasado.