El día que Robert Pattinson contó en directo lo "genial" que es que te escupan de forma erótica

La vida de Robert Pattinson dio un vuelco con su papel de Edward Cullen en 'Crepúsculo', pues la fama del actor se catapultó y se convirtió en objeto de todas las miradas en la industria.

Esta presión y atención nunca la ha llevado muy bien el actor, que siempre se ha mostrado sincero sobre su ansiedad social y los momentos en los que no puede evitar meter la pata si está nervioso.

Sin embargo, 13 años después de convertirse en un fenómeno Pattinson se ha labrado una carrera estelar y próximamente le veremos como superhéroe en 'The Batman'. Aunque la curiosa personalidad de Robert no ha cambiado con los años, sus fans han aprendido a amarle como el desastre caótico que no oculta ser.

Ahora el intérprete está volviendo a ser recordado al resurgir un vídeo de su entrevista en directo con Jimmy Kimmel en 2014, donde acaban hablando extensamente sobre su saliva. Esta es la loca conversación:

"Nunca sé qué pensar contigo, porque la última vez que estuviste aquí me dijiste que te inventas un montón de mentiras sin razón alguna", le confiesa el presentador a Robert.

"Es pánico, es pánico. Es que... ahora ya estoy entrando al agujero de cosas de las que no puedo salir", comenta con risa nerviosa Pattinson.

"Por alguna razón, tengo una saliva extraordinariamente fuerte. Es gracioso, el otro día noté que... ¡¿por qué estoy hablando de esto?!", se interrumpe solo sin parar de reír avergonzado.

"Sí, es como más densa, y si intento escupir solo hace como un blup. [...] Y el otro día alguien me explicó que es porque tengo una saliva más fuerte, yo pensaba que no tenía mucho poder de labio", sigue contando mientras actor y presentador se ríen desconcertados por la conversación.

"¿Pero qué demonios?", pregunta Kimmel alucinado.

"¿Alguna vez te ha escupido alguien de forma erótica?", pregunta entonces Robert. "Déjame pensarlo un segundo. No, no lo han hecho", responde Kimmel.

"Es genial", replica Pattison mientras ambos no pueden aguantar la risa y dan paso a publicidad.

Esta entrevista es solo un ejemplo más de las declaraciones tan surrealistas como divertidas que Pattinson ha dado con los años, incluso cuando no tenía filtro a la hora de criticar 'Crepúsculo', la saga que le dio la fama.

