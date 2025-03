Celia se venga de sus exparejas infieles pagando con la misma moneda: "Si yo soy cornuda, ellos también"

Celia ha llevado al extremo el refrán de "ojo por ojo, diente por diente". Al enterarse de que todos sus exparejas le han sido infieles, ha decidido tomarse la justicia por su mano y hacerles lo mismo.

Con el primero se casó muy joven y le puso los cuernos por primera vez cuando ella se quedó embarazada. Aquello le causó tanto dolor que llegó a pensar que le afectaría al feto, pero no fue la única infidelidad de su marido.

"Yo me iba a divorciar, pero antes de separarme le dije: "Tú vas a ser cornudo"", asegura. Con el fin de que le 'pagase' lo que le hizo, Celia le puso los cuernos antes de firmar el divorcio.

En sus siguientes relaciones, Celia también sufrió varios desengaños, pero aprendió a no llorar, sino a vengarse. De hecho, cuando descubrió la infidelidad de su segunda pareja, decidió serle infiel antes de dejarle.

Celia siempre ha pensado que su caso no es una excepción y ha desarrollado un sexto sentido para detectar a un hombre infiel. "Hay mujeres que saben que sus maridos le son infieles y dicen que no lo son, pero yo no soy así", advierte.

El amor no ha sido nunca el fuerte de Celia, pero tiene claro que no dejará que los desengaños puedan con ella. ¡No te pierdas su historia en el video de arriba!