El próximo viernes llega la fase final de 'Tu cara no me suena todavía' en directo

En Antena 3, a las 22:00 horas

Tras diez galas llenas de emociones llega la fase final de 'Tu cara no me suena todavía'. Todos los concursantes competirán para alzarse con la esperada victoria en el programa y hacernos reír, vibrar y enloquecer con sus interpretaciones. Se acerca el final y no te lo puedes perder. El próximo viernes te esperamos en Antena 3, a las 22:00 horas.