Ryan Gosling en Tu cara me suena 11 y otras 8 razones para ver la Gala 7

Promete ser uno de los platos fuertes de la Gala 7 de Tu cara me suena 11: la actuación de Ryan Gosling en la pasada ceremonia de los premios Oscar. David Bustamante será el encargado de interpretar ese 'I'm just Ken' de la película Barbie, todo un "numerazo" que tendrá como aliciente especial escucharle cantar en inglés. Además, asegura: "Me fascina el color rosa y creo que me favorece un montón, incluso el rubio, igual me pienso cambiar de look".

Por su parte, Miguel Lago encuentra la palabra perfecta para describir la imitación que veremos de Mary Poppins: "Magia". Además de todo lo que se ha preparado el personaje, destaca el trabajo del equipo de arte "recreando a la perfección el famoso dormitorio desordenado de los niños".

Ya tenemos dos motivos para ver la Gala 7, pero hay otros seis. Raquel Sánchez Silva asegura que será una de las noches "más divertidas" de la temporada porque casi todas las canciones serán una fiesta. Lo dice por su propio número como Geri Halliwell y por otras imitaciones como la de Raffaella Carrà que hará Valeria Ros. La cómica ya avisa de que un mapache caerá en sus manos para que suene 'Pedro' durante todo el programa.

Será también una noche de momentos mágicos, como la actuación de Julia Medina cantando 'This is me' de Camp Rock. "Yo lo viví como si fuera la prota de la peli", recuerda de su etapa adolescente. Ella será Demi Lovato. ¿Y quién será su Joe Jonas? En cuanto a Raoul Vázquez, tras ganar por tercera vez como Michael Bublé, probará el merengue de Elvis Crespo: "Es la voz que más me ha costado imitar hasta la fecha".

Por su parte, el gran reto de Supremme de Luxe será "tener al cantante al lado": afronta un cambio radical con el grupo Despistaos. Conchita tira de superstición al asegurar lo bien que le va a quedar su imitación de Kesha: "El 7 es mi número de la suerte". Y Juanra Bonet vuelve a afirmar sobre Pino D'Angiò: "Es mi mejor actuación en Tu cara me suena". ¿Realmente lo será? ¡Descubre en el vídeo todos los alicientes de la próximo gala!