“No puede darte estas cosas”: Lolita carga contra el pulsador por los retos de Juanra Bonet

No éramos conscientes del espectáculo que Juanra Bonet nos tenía preparados. Y estamos seguros de que solo él era capaz de imitar a Vitas y su estrambótico ‘The 7th Element’.

El concursante nos logra sacar una risa con cada actuación, pero imitando al artista ruso y su peculiar número ha superado todas las expectativas, con una combinación de diversión y asombro al alcance de muy pocos.

Lolita se ha quedado perpleja con la imitación de Juanra Bonet, hasta el punto de no haber entendido absolutamente nada desde que el concursante pusiera un pie sobre el escenario. “Creo que el pulsador no te quiere”, le ha dicho la artista y miembro del jurado al presentador, para después atacar duramente al pulsador con una expresión que no podemos reproducir.

“No puede darte estas cosas”, ha cargado Lolita, ya que cree que Juanra puede dar mucho más de sí. Chenoa, por su parte, ha querido destacar lo único bueno que ha hecho el presentador dentro del “desastre”, pero Lolita ha seguido defendiendo a Juanra: “Un desastre no, ha hecho lo que le ha dicho el pulsador que haga”. ¡Momentazo!