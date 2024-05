El 'paso' de Taylor Swift por Tu cara me suena antes de llenar el Bernabéu: estas han sido sus imitaciones más destacadas

Taylor Swift llega a España por todo lo alto. La cantante de pop acumula millones de fans y ha puesto la capital patas arriba con sus dos ‘sold outs’ en el Bernabéu. A pocas horas del concierto, el público se prepara para poder escuchar a Taylor en la capital, pero lo que no saben es que, aparte de llenar estadios, la estadounidense también ha 'llenado' en varias ocasiones el plató de Tu cara me suena.

La artista se ha convertido en una de las más reconocidas del panorama y no ha pasado desapercibida para el pulsador. Varios concursantes, como Rosa López, Anna Simón o la actual Conchita, han imitado a la cantante en plató. ¡Estas son algunas de sus mejores actuaciones!

Conchita, la versión más reciente de Taylor Swift

La concursante de Tu cara me suena 11 ha sido la última en encarnar a Taylor. Cantando ‘Blank Space’, Conchita sorprendió con una voz casi idéntica y una coreografía que nos dejó a todos sin aliento.

Andrea Guasch, una auténtica diva

En la edición anterior, Andrea Guasch fue una de las concursantes más fuertes y así lo demostró con su imitación a Taylor Swift. Su fuerza dejó al jurado boquiabierto y el público se volvió loco con ‘You need to calm down’.

Rosa López se luce con 'Blank Space'

La cantante se puso una peluca rubia y encarnó a Taylor como nadie. Su poderío en el escenario marcó un antes y un después en Tu cara me suena y… ¡parecía que Taylor estaba realmente en plató!

Anna Simon y Nayra, la Taylor más 'mini'

Ambas imitaron a Taylor Swift en Tu cara me suena mini. Cantando ‘We are never ever getting back together’, se pusieron en la piel de la artista en una de sus canciones más míticas. ¡Vaya nostalgia!

Ana Morgade la “hermana mala” de Taylor Swift

La humorista cantó ‘Shake it off’ en el escenario de Tu cara me suena. Su look atrevido y su actitud gamberra marcaron su trayectoria en el programa. ¡Sheila Durcal, incluso, la comparó con la “hermana mala” de la estadounidense!