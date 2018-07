El original baile con el que Cristina Pedroche imitó a Meghan Trainor

GANADORA DEL RANKING DE 'TU CARA ME SUENA'

Cristina Pedroche, que ganó el ranking de la web de candidatos para la quinta edición de 'Tu cara me suena' imitó a en 'Los viernes al show' a Meghan Trainor con la canción 'All about that bass'. No te pierdas la curiosa coreografía con la que nos sorprendió la presentadora.