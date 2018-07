¡NO TE LO PIERDAS!

La octava concursante confirmada de 'Tu cara me suena', María Villalón, empezó en el mundo de la música a los 14 años. En sus redes sociales siempre ha compartido todos sus avances, incluso sus comienzos. Además, confirma que le gusta mucho imitar y que en su casa juega a 'Tu cara me suena' con caracterización incluida. "Lo mejor que me podría pasar sería cantar un fado con Dulce Pontes en un escenario".