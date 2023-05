¡Menudo lapsus! Carlos Latre revela que se confundió con las votaciones de dos concursantes

La Gala 9 de ‘Tu cara me suena’ ha tenido la sorpresa de ver a Agustín Jiménez en lo más alto del ranking tras la votación del jurado. El concursante, que contó con la ayuda inestimable de Juanra Bonet y David Fernández sobre el escenario, hizo historia en el programa con su imitación de José Luis Perales.

A la hora de las votaciones del jurado, sorprendió ver a Agustín con la nota más alta por parte del jurado, y solo quedaban dos concursantes por conocer el veredicto del jurado. Con Jadel en pie, aparecen las puntuaciones, más bajas que las de Jiménez, que sigue en cabeza.

A Àngel Llàcer le extraña el 8 que le ha dado Carlos Latre a Jadel, y éste se justifica. Y, con los mismos argumentos, el presidente del jurado razona su 11 al concursante. Es entonces cuando Latre se da cuenta que, tal vez, se ha confundido a la hora de votar.

“Ahora me doy cuenta que el 11 se lo tuve que haber dado a Jadel y el 8 a Agustín”, confiesa, sin poder aguantar la carcajada. Al ver la cara de Agustín, Latre aclara que se trataba de una broma, pero no se ha salvado de la ‘ira’ del concursante: ¡Le ha tirado un zapato! No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba.