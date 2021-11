Nia Correia, tras su primera victoria, revela el motivo por el que fue una gala complicada

Nia Correia se ha alzado con el triunfo en la segunda gala de la novena edición de 'Tu cara me suena' gracias a una potente actuación que ha supuesto su primer cambio de sexo.

La cantante ha dejado sin habla a todos imitando a Lil Nas X y su éxito 'Montero (call me by your name)' y ha conseguido la primera posición entre sus compañeros gracias a la puntuación final del público.

Hemos charlado con la concursante sobre cómo recibió la gran noticia y nos ha revelado que no fue una gala fácil por diversos motivos.

Además, Nia confiesa estar feliz por partida doble ya que ha podido donar sus primeros 3.000 euros a la Fundación Kirira, que ayuda a erradicar la mutilación genital femenina y la que descubrió gracias a Beatriz Luengo, que actuó junto a Lydia Bosch.

