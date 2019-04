El humorista Edu Soto se ha puesto esta semana en la piel de Michael Stipe, cantante del grupo de música R.E.M., para cantar la canción “Losing my religion”, mítica del grupo de rock estadounidense. ¿Te perdiste su actuación en la tercera gala de ‘Tu cara me suena’ o quieres volver a verla? Te partirás de la risa.

