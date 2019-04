En la tercera gala de 'Tu cara me suena', Ana Morgade se transforma en Taylor Swift para cantar "Shake It Off". Shaila Durcal la define en el programa como 'la hermana mala' de la cantante, con un look muy sexy y un gran nivel, Ana Morgade se gana a los miembros del jurado de 'Tu cara me suena' abriendo el comienzo del programa con una gran actuación.

Publicidad