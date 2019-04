TU CARA ME SUENA – GALA 9 – TEMPORADA 4

Acompañada de dos cantantes profesionales, la concursante sale al escenario de 'Tu cara me suena' para interpretar el tema 'You can’t hurry love', de The Supremes. El jurado valora positivamente la actuación de Vicky Larraz, que admite ser una gran admiradora del trío estadounidense.