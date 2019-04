Silvia Abril y Andreu Buenafuente se transforman en Lady Gaga y Tony Bennett

TU CARA ME SUENA – GALA 14 – TEMPORADA 4

La pareja canta 'The lady is a tramp' de Lady Gaga y Tony Benett. Silvia Abril y Andreu Buenafuente convierten su interpretación en uno de los momentazos de la gala. La pareja combina una gran canción con su particular toque de humor. Shaila Dúrcal les confiesa que ha visto la esencia y la química de la pareja. Lolita dice que le ha parecido espectacular la imitación de Silvia y Andreu, y en especial la voz que le ha salido a ella haciendo de Lady Gaga.