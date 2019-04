Ruth Lorenzo, primera finalista de 'Tu cara me suena' tras imitar a P!nk

'Tu cara me suena' ha vivido su primera semifinal en directo, y no ha dejado indiferente a nadie. El pistoletazo de salida lo ha dado Edu Soto con su imitación de The Rolling Stones y su tema 'Start me up'. Seguido de este y cambiando completamente de género, Silvia Abril ha interpretado el tema 'Mamá, quiero ser artista', de la gran Concha Velasco. 'Just a girl', de No Doubt, ha sido el tema al que ha dado voz Ana Morgade, enfundada en un chándal de lo más estiloso.

Una de las grandes actuaciones de la noche ha venido de la mano de Falete tras ponerse en la piel de la gran Lola Flores para interpretar su canción 'Torbellino de colores'. Tras ella, Vicky Larranz se ha convertido en Roxette y ha interpretado su tema 'It must have been love', canción que pertenece a la banda sonora de la película Pretty Woman. El Sevilla nos ha dejado con la boca abierta tras interpretar a Loquillo y su 'Feo, fuerte y formal' y Adrián Rodríguez, por su parte, ha sabido defender el "Can't my face", de The Weeknd. Pablo Puyol daba paso a la ganadora del programa, con su imitación a Luis Miguel y su canción 'Por debajo de la mesa'.

Ruth Lorenzo ponía el broche final a esta primera semifinal de 'Tu cara me suena', y se convertá en la primera finalista del concurso con su imitación a P!ink y su tema 'Glitter in the air'.

Uno de los momentos más tiernos de la gala ha sido cuando los concursantes han querido felicitar a Ángel Llàcer por su 42 cumpleaños. Este ha soplado las velas de una rica tarta y ha pedido como deseo estar en 'Tu cara me suena 5'.