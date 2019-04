TU CARA ME SUENA – GALA 13 – TEMPORADA 4

La concursante se transforma en Florence Welch de la banda británica Florence and The Machine en la decimotercera gala de ‘Tu cara me suena’ para interpretar el emotivo tema ‘Shake it out’. Ruth Lorenzo, una gala más, ha dejado boquiabierto tanto público como al jurado con una actuación valorada muy positivamente por el jurado.