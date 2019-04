TU CARA ME SUENA - GALA 18

LLum Barrera imita en la segunda semifinal de Tu cara me suena a la mítica Olivia Newton- John. Nuestra concursante más polifacética y divertida intentará hacerse un hueco en la gran final del programa presentado por Manel Fuentes cantando el tema "Hopelessly devoted to you". ¿Conseguirá Llum Barrera que el jurado baile al ritmo de los 70 con su interpretación?