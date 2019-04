Edu Soto inunda el plató de ternura cantando 'Angelitos negros' de Antonio Machín

El concursante tiene que imitar a Antonio Machín en la sexta gala de 'Tu cara me suena'. Edu Soto se reúne durante los ensayos con sus grandes aliadas para esta imitación: sus dos maracas. Por su parte, Àngel Llàcer intena que no se mueva ni un ápice durante la actuación, por lo que hace que cante con una caja de huevos.

Lolita considera que el concursante ha estado fenomenal y ha imitado muy bien los vibratos de Antonio Machín. Carlos Latre se muestra "flipado" con la actuación de Edu Soto y destaca el gran parecido en la forma de cantar. Àngel Llàcer cree que el humorista lo ha hecho tan bien que no ha pintado "angelitos negros", sino la "Capilla Sixtina".