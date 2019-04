TU CARA ME SUENA – GALA 12 – TEMPORADA 4

Ana Morgade sorprende a todos en 'Tu cara me suena' con su inesperada versión del tema 'Bang, bang (My baby shot me down)', de Nancy Sinatra. El público se levanta para aplaudir a la concursante tras una actuación que transmite dulzura y sensualidad a partes iguales.