Ana Morgade imita a Gwen Stefani en Tu cara me suena

En la primera semifinal de la cuarta tempora de 'Tu cara me suena' Ana Morgade se transforma en Gwen Stefani, cantante de banda de rock californiana No Doubt para interpretar el tema 'Just a girl'. La actuación destaca por una puesta en escena y una caracterización espectacular en la que la colaboradora de 'Zapeando' se sincroniza con el cuerpo de baile del programa.

Publicidad