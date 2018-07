Adrián Rodríguez imita a The Weeknd y canta "Can't feel my face"

TU CARA ME SUENA – GALA 15 – TEMPORADA 4

A Adrián Rodríguez le ha tocado enfundarse una buena capucha para imitar al compositor canadiense The Weeknd, con su tema "Can't feel my face" en esta primera semifinal de 'Tu cara me suena'. El concursante de se sale de los registros a los que tiene acostumbrado al público para dejarles alucinados.