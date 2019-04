Adrián Rodríguez se convierte en El Barrio para interpretar ‘Ángel Malherido’

TU CARA ME SUENA - GALA 2 - TEMPORADA 4

Adrián Rodríguez se pone el sombrero en la segunda gala de 'Tu cara me suena' para imitar a El Barrio y cantar su éxito de 2003 ‘Ángel Malherido’. El concursante de Tu cara me suena le asegura a Manel Fuentes que lleva un flamenco dentro y que está canción le recuerda a su abuelo. Àngel Llàcer dice que Adrián Rodríguez es el ganador de Tu cara me suena porque no se ha escondido detrás de ninguna coreografía.