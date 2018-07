Fran se convierte en tortuguita en los ensayos de Tu cara me suena Mini

ENSAYOS GALA 9 | TU CARA ME SUENA MINI

A Fran le ha tocado imitar a Efecto Pasillo y su "Pan y Mantequilla" en la próxima gala de Tu cara me suena Mini. Para que lo haga perfecto, su profe de baile le enseña a conseguir el movimiento de cuello del cantante imitando a una tortuguita de juguete. Además se le ha caído un diente y está preocupado por cómo le saldrá. No te pierdas el próximo jueves un gran programa de Tu cara me suena Mini.