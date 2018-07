Daniel Diges y José Luis imitan a Joselito

TU CARA ME SUENA MINI I ACTUACIONES GALA 1

Qué mejor que un clásico español para ponerlo en escena la primera gala de la primera edición de Tu cara me suena mini. Ha sido el caso de Daniel Diges y José Luis, que han cantado “Campanera” de Joselito. De hecho, el ex concursante de Tu cara me suena ha tenido que afeitarse la barba porque debía caracterizar a un niño de tan solo 6 años. Si te has perdido esta gran actuación, puedes revivirla aquí, así como el ensayo y la valoración del jurado.