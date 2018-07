La clase magistral de Daniel Diges a José Luis en los ensayos de Tu cara me suena Mini

ENSAYOS GALA 6 | TU CARA ME SUENA MINI

En la sexta gala de Tu cara me suena Mini Daniel Diges y Jose Luis tendrán que imitar a Camilo Sesto y durante los ensayos Daniel Diges toma la batuta de profesor y está dispuesto a contarle todos sus secretos de cantante a su ‘pupilo’ José Luis. No te pierdas el jueves un nuevo programa de Tu cara me suena Mini a las 22:30 horas en Antena 3.