Abril y Xuso Jones imitan a P!nk y Nate Ruess en Tu cara me suena Mini

Los maravillosos Xuso Jones y Abril, otra de nuestras parejas finalistas de Tu cara me suena Mini, nos han deleitado en la gala final del programa de nuevo juntos con una gran imitación de la canción “Just give me a reason” del grupo F.U.N y P!nk. La delicadeza y el buen gusto han envuelto el plató de Tu cara me suena Mini.

