La conversación con Cano que cambió a Vicky: "Me sabía mal ir matando a gente que tenía sueños"

Si hay un jugador de Traitors que ha vivido un gran cambio durante la experiencia, sin duda es Vicky. Empezó disfrutando de su rol de traidora, pero acabó provocando su propio destierro. Ella misma ha reconocido que se inmoló en la mesa redonda y que su peor momento fue el destierro de Sieira.

Estar en el bando de los asesinos tuvo para ella un alto coste. "Adelgacé cuatro kilos, vomité dos veces, dormía una media de 3,5 horas...", revela. De hecho, recuerda que al principio, cuando era "fría y calculadora", llegaba a la habitación y maquinaba sobre los crímenes. De hecho, con Carlos y Popeye, consiguió que le hicieran caso en las primeras decisiones.

Todo cambió con el adiós de Sisi y, sobre todo, ante la siguiente mesa redonda, cuando Cano estaba señalado para ser el siguiente eliminado. "Me contó una historia superbonita con su mujer y me dio pena", confiesa. Incluso le dan ganas de llorar a la alicantina mientras lo recuerda. Fue su derrumbe definitivo, lo que le hizo cambiar de jugadora fría a persona real: "Me sabía mal ir matando a gente que tenía sueños". ¡Descubre sus declaraciones en el vídeo!