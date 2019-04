Begoña Rodrigo: "Estoy viviendo la segunda edición de Top Chef con nostalgia"

"Un balance más que positivo", nos cuenta Begoña Rodrigo antes de empezar la entrevista. Lo cierto es que desde que se proclamara ganadora de la primera edición de Top Chef, Begoña no ha parado ni un segundo. Ha conseguido poner a su restaurante, 'La Salita' en el mapa y en el que las reservas se cuentan ya por meses. Pero no termina ahí, está a punto de embarcarse en un nuevo proyecto y pronto abrirá su segundo restaurante en Valencia, esta vez con vistas al mar en una casa antigua rehabilitada.

Un sueño que está viviendo a base de constancia, trabajo e ilusión aprovechando cada minuto del día. Eso sí, todo se para cúando cada lunes comienza 'Top Chef'. La ganadora confiesa estar viviendo esta segunda temporada con nostalgia. "Se nota que los concursantes saben de lo que va la historia y creo que se ha perdido algo de frescura con respecto a nuestra edición", asegura. Aun así, reconoce que ponerse delante del reloj, pensar rápido y hacer algo bueno no es tarea fácil.

"Veo a Víctor como posible ganador del programa"

Algo que sabíamos es que Víctor, concursante de esta edición es amigo personal de Begoña. Ella nos ha contado que él cocinero le pidió algunos consejos antes de comenzar la edición. "No supe muy bien que decirle, simplemente que intentara ser fiel a su estilo, que pensara y meditara y tuviera muy presente que está en un programa de televisión".

Pero no es al único que conoce de buena tinta, también tiene relación con Carlos. "Por mi experiencia, puede decir que a Carlos le puede perjudicar bastante su actitud [...] hay comentarios suyos hacia los compañeros que no me han gustado".

Al preguntarle por sus favoritos, Begoña lo tiene claro: "Me gusta mucho Teresa, es una chica muy elegante". También ha tenido palabras para Fran del que dice que le puede jugar una mala pasada el cartel de favorito que le han colgado y de Honorato, con el que coincidió en Mallorca y que le sorprendió gratamente. "Es un tío con una cabeza que al lorito con él", dice.

Top Chef ha supuesto un gran cambio en su vida y el empujón definitivo para darse a conocer y mostrar su cocina, pero el camino no ha sido nada fácil. "Al principio no supe gestionar el impacto mediático y quise alejarme por miedo, pero recapacité. Al final hay que fijarse en la cantidad de gente que te da cariño".

Su paso por el concurso no dejó indiferente a nadie y lo cierto es que sus platos siempre figuraron entre los mejores. Razones y valores no faltaron para convertirse por derecho propio en la primera Top Chef España. Ahora, durante la duración de la segunda temporada, los que no puedan acercarse hasta su restaurante en Valencia, pueden degustar su famosos 'Pichonetto meronatto' en el Atresmedia Café.