Bárbara Amorós: Para la repesca me inclino por Fran, Joaquín y Teresa

sinedie: ¿Tú qué receta de canelones sin pasta crees que hubieras hecho para la prueba?

Hola Sinedie, pues todo depende de lo que hubiera elegido mi madre, según fue la prueba, pero si me hubieran dado a elegir, creo que hubiera hecho un canelón de piquillo en tempura y lo hubiera rellenado de merluza , hinojo y carabineros, por ejemplo ....según los ingredientes que se ven; pero la idea de pichón con setas y foie no esta mal tampoco, lo hubiera cubierto de hoja de remolacha...todo muy clásico.

pepegio: Marc ha sorprendido esta semana ganando la inmunidad y la prueba grupal. ¿Qué te ha parecido su trayectoria como concursante?

Hola pepegio, a mi Marc me parece un cocinero con técnica,y me gusta como profesional, ha llevado una trayectoria buena, muy lineal y fiel a su estilo, se nota que ha trabajado en postres y aplica técnicas e ideas interesantes.

topero: ¿Qué concursantes crees que tienen más papeletas para volver a entrar en la repesca? ¡Gracias!

Hola topero , gracias a ti, mira, siempre lo digo, no tengo bola, pero visto lo visto, me inclino por Fran, Joaquín y Teresa... Estaría bien! Pero te diré que cualquiera me vale, tienen talento y es muy ameno verlos, Rebeca y Honorato, me haría ilusión verlos cocinar más , necesito mas Top Chef!! es demasiado trepidante!



garcial89: ¿Son cosas mías o David hace tiempo que no hace un buen plato como nos tenía acostumbrados al principio? ¿Crees que se está quedando atrás?

Hola, garcial89, en el Atún lo felicitaron en la prueba final! David siempre saca buenos platos, lo de los canelones con su madre a mí me sorprendió, pero personalmente, es muy bueno, me gustan sus ideas, y su carácter... Víctor también, me parece muy grande, pero con una cocina muy personal, David es más para todos los públicos. Y Peña se esta haciendo más Grande también, Me encanta Top Chef... Tiene un nivel muy alto! La gente no es consciente de lo que supone tener un tiempo que vuela para crear platos , en condiciones sorpresivas, es súper difícil!