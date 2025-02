La reacción de Manu tras quedarse a una del bote de Pasapalabra: “No me lo he llevado para superar a Rafa”

El gran protagonista del inicio de este programa de Pasapalabra ha sido Manu, por tantos motivos que Roberto Leal ha pedido al público que dosificara sus aplausos. La principal razón es el momento que protagonizó en el último Rosco, cuando se quedó a sólo una letra de llevarse el bote de 1.276.000 euros. Todo el plató se quedó en vilo cuando, con 24 aciertos, dio la última respuesta.

En el día después, a Manu se le ha visto especialmente sonriente. Además, Roberto ha explicado que el concursante también ha batido otra marca: ha llegado a su programa número 198, superando ya a Rafa Castaño y convirtiéndose ya en el cuarto más longevo en la historia de Pasapalabra.

Precisamente, la casualidad extraordinaria habría sido que se hubiera llevado el bote porque lo habría logrado en su programa 197, el mismo en el que Rafa hizo historia. “No me lo he llevado para superar a Rafa”, ha comentado entre risas. El madrileño ha reconocido que “no había opciones” porque no se sabía la última respuesta, por lo que sigue sumando duelos en El Rosco. ¡Descubre su reacción en el vídeo!