La ‘queja’ de Fer sobre el aspirante en la Silla Azul: “Así no se puede”

La permanencia de Fer en Pasapalabra ha vuelto a pasar por la Silla Azul. Tensión e incertidumbre se mezclan siempre en esta prueba, que esta vez ha contado con Miguel como aspirante. Procedente de Cádiz, es licenciado en Ciencias Biológicas. Además, ha llegado con un curioso talismán: su hermano le ha cedido su camiseta de la suerte.

“Todos le tenemos mucho cariño”, ha asegurado Miguel, aunque no en referencia a su hermano sino a la camiseta. Roberto Leal se ha fijado en que cuenta con infinidad de guiños a personajes de dibujos animados de los años 80. “Los conozco todos, me he criado con ellos”, ha reconocido el presentador.

A pesar de este amuleto, Fer ha superado la prueba para jugar su programa número 77. Ya en la mesa, ha bromeado. “Así no se puede”, se ha ‘quejado’ por todos los rivales a los que ha tenido que ganar a la vez: “Al concursante, a Goku, a Oliver y Benji…”. ¡Descubre en el vídeo esa comentada camiseta!

El momento más emocionante del programa llegó con El Rosco. Moisés protagonizó una de sus mayores remontadas y se lanzó a por El Bote.