¡Parecía imposible! Coti completa el panel de Palabras Cruzadas en el último segundo

El equipo naranja capitaneado por Rosa, con Coti y Esmeralda Moya, ha sufrido hasta el último segundo en la prueba Palabras Cruzadas. Se han encontrado con películas del año 1960 y algunos títulos se les han atravesado… ¡varias veces! La concursante se ha visto casi tan apurada como en La Pista, cuando se le resistía ‘Color esperanza’ teniendo al compositor de la letra justo al lado.

Esmeralda ha comenzado el panel cinematográfico ya con fallo, al no saber completar el título ‘La pequeña tienda de los…’. De hecho, hasta la tercera ronda del equipo, no ha llegado el primer acierto. La actriz ha desatascado la situación, aunque no del todo porque la palabra ‘rosco’ se ha convertido extrañamente en respuesta para todo.

A falta de quince segundos, la patata caliente le ha llegado a Coti aún con medio panel sin completar. Parecía imposible lograrlo, pero lo ha hecho… ¡en el último segundo! ¡Dale al play y revívelo!