Juanes, Juan Magán y Sergio Dalma cantan en El Número Uno

EL NÚMERO UNO - GALA 7

En la séptima gala de El Número Uno hemos disfrutado de la música de grandes profesionales. Con nuestro jurado, Sergio Dalma, hemos vibrado gracias a su interpretación de Yo no te pido la luna. Juanes nos ha deleitado con tres temas: Me enamora, Fíjate bien y La Señal. Además, Juan Magán ha mezclado dos de sus grande éxitos: No sigue modas y Bailando por ahí.