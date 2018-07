Irma cree que El Número Uno no es su sitio y es eliminada en la tercera gala

EL NÚMERO UNO - GALA 3

Esta semana, Rafa ha sido blindado gracias a que ha ganado el reto de Port Aventura. Además, el jurado ha blindado a Raúl y a Sebastián y los menos votados han resultado ser Gio e Irma. Cuando Irma ha tenido que hacer su alegato ha explicado que no quería seguir en el programa porque cree que no es su sitio y no está cómoda. Aún así han hecho el duelo y el jurado ha decidido salvar a Gio. Irma ha sido eliminada.