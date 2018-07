Descubre a los 100 preseleccionados y vota para elegir a tus 10 finalistas para ser concursantes de El Número Uno

Ya hemos llegado a la tercera fase del casting de El Número Uno. Tras un gran éxito de convocatoria, el equipo de casting del programa ha elegido a los 100 mejores aspirantes que han visto en la primera y la segunda fase.

El viernes 3 de abril, a partir de las 12:00 horas, podrás descubrir a los 100 candidatos para ser concursantes de El Número Uno. Si tu vídeo no aparece colgado en la lista de los 100 es que no has sido seleccionado.

Por otra parte, al igual que ocurrió en la pasada edición, los usuarios de antena3.com tienen una parte muy activa en el casting. Ellos serán los encargados de clasificar a sus 10 favoritos de la lista como finalistas a ser concursantes de El Número Uno.

Los internautas dispondrán de 72 horas para elegir a sus 10 candidatos a formar parte del cartel definitivo de El Número Uno. Lo harán a través de los visionados de los vídeos, las votaciones y la popularidad en redes sociales.

¡¡Tú eliges a El Número Uno!!