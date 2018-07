Una próstata en forma

¿Cuántas crisis han provocado en los matrimonios españoles las gotitas de pipí que se quedan en la tapa del váter? Acertar en ese pequeño agujero no siempre es fácil, y si no que se lo digan a Carlos Sobera, que ha ideado un nuevo sistema antigotas infalible: quitar la taza y poner… ¡una bañera! El concursante Javier (La Rioja), por suerte, tiene una próstata de hierro y no falla nunca aunque su pareja, Emma, tiene otro problema con él: ha insinuado que se lanza pedos. “¡Estos no se casan!” ha dicho entre risas Sobera.

Publicidad