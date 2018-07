Los primos caen en la primera y los cuñados en la séptima pregunta de 'Atrapa un millón'

La segunda pareja que juegan con Carlos Sobera han sido Susana y Arturo, que son cuñados y vienen de Madrid. Susana quiere que su hija no tenga problemas para seguir estudiando y Arturo le gustaría viajar a China, pero no han podido cumplir su sueño. En la séptima pregunta finalizan el concurso. No supieron qué uso le daban al petróleo en la antigua Mesopotamia... ¿Material de construcción, Pintura o Bebida refrescante? Pensaron que era para la pintura pero era para Material de construcción. ¡Adiós a sus objetivos!