Los primos de Bilbao pierden los 10.000 euros por Poli Díaz en 'Atrapa un millón'

MEJORES MOMENTOS I 12 DE MARZO

Edu y José Luis son primos y vienen de Bilbao. José Luis está en el paro y Edu trabaja en una empresa de iluminación. José Luis quiere el dinero para viajar para ver la Eurocopa y Edu para pagar alguna multa de tráfico... Llegan a la última pregunta con 10.000 euros y tienen que saber cuál nació antes, el polígrafo o Poli Díaz. Los apuestan a Poli Díaz y es el polígrafo.