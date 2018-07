Anna Simon: "Me da miedo romperme una pierna con la prueba del teatro de pendiente"

VIERNES A LAS 22 HORAS

Este viernes a las 22 horas se estrena 'Me resbala', el programa más refrescante del verano, y sus protagonistas ya nos están dando las claves de la nueva temporada. Anna Simon nos ha contado cuál es su prueba preferida, además de la que más miedo le da. No te pierdas el estreno de 'Me resbala', el viernes a las 22 horas, en Antena 3.