Los vehículos más populares de los años 70

EN LOS AÑOS 70

El Citroën 2CV no fue el único vehículo que modernizó a los españoles. Los coches cada vez presentaban mejores servicios y eran más rápidos, pese a que la seguridad no iba acorde ya que hasta 1974 no existían los límites de seguridad en las carreteras y el número de accidentes era muy elevado. Durante esta década comenzaron a verse las primeras campañas de seguridad vial.