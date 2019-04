PRESENTACIÓN GIUSEPPINA MOLTINO

Giosy Moltino trabaja como cantante en diferentes hoteles de Tenerife. Enamorada de su look, esta joven italiana busca captar la atención en el escenario de ‘La Voz’ por su voz y no por su imagen. Cansada de prejuicios hacia su persona por su imagen, Giosy quiere demostrar su parte más sensible y que la gente olvide su apariencia cuando la escuchen cantar.