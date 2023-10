“He sentido una arena en tu voz”: Malú hace feliz a Andrea al girarse durante su actuación

A la siguiente talent ya la vimos en las cuartas Audiciones a ciegas de La Voz. Andrea recibió una sorpresa cuando estaba entre el público y Eva González anunció que había sido seleccionada para tener su Audición.

Andrea se llevó la sorpresa de su vida tras presentarse a los castings de las diez ediciones de La Voz. Por fin ha llegado su momento de demostrar todo lo que sabe, y convencer, a uno de los coaches de La Voz para entrar en el concurso.

La talent ha cantado un tema que Antonio Orozco conoce muy bien: What you´re made of, de Lucie Silvas, una canción que el coach cantó en colaboración con la artista.

Andrea ha hecho suya la canción y por eso Malú no ha dudado en girarse. La talent tiene una técnica vocal impecable: “Cuando has salido de la perfección he sentido una arena en tu voz y es lo que me ha hecho darme la vuelta”.

Malú estaba feliz de tenerla en su equipo y está convencida de que la talent tiene mucho potencial y que lo va a petar en La Voz.

La verdad que su actuación nos ha encantado. ¡Bienvenida a La Voz!

Los coaches enamoran con Desde cuando

Antonio Orozco, Pablo Lopez, Malú y Luis Fonsi han cantado el tema de Alejandro Sanz.

Antonio Orozco ha querido cantar la canción de la talent: “Yo canté está canción con Alejandro Sanz en Alaska”, ha señalado. El coach ha buscado la letra: “¿Tú me puedes tocar Pablo?”, ha preguntado. El malagueño ha pedido la guitarra y ha tocado la canción mientras empezaba a cantarla junto a Orozco. Malú ha armonizado la canción y los tres han cantado Desde cuando creando un momento mágico en La Voz.

Luis Fonsi los escuchaba con atención y aportaba su granito de arena y es que ha sido un momento muy especial, ¿Quién no se sabe esta canción de Alejandro Sanz?