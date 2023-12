Los nervios le juegan una mala pasada a Beli que no logra una plaza en La Voz: All Stars

Isabel Molina, conocida como Beli, participó en La Voz 2021 en el equipo de Alejandro Sanz llegando a los Directos.

Gracias a su participación en La Voz ahora se dedica a la música, ha conocido a mucha gente y estar aquí otra vez en un sueño para ella.

Beli ha cantado Me quedo contigo, un tema de los Chungitos que ha hecho suya: “Ya sé quién es”, decía Antonio Orozco.

Malú la ha reconocido: “Tuvo que ver con Alejandro, no me acuerdo de su nombre, pero me acuerdo de quién es”, ha señalado.

Lamentablemente, ninguno de los cuatro coaches ha girado su silla: “Cantas siete millones de veces mejor”, ha dicho Malú.

Antonio Orozco le ha pedido perdón por no haberse girado y es que los nervios le han jugado una mala pasada.

Pablo López le ha dado un consejo muy especial que seguro que Beli tendrá muy en cuenta ¡Así ha sido su actuación!